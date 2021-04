Aktie in diesem Artikel Kering 668,90 EUR

1,20% Charts

News

Analysen

Kering 668,90 EUR 1,20% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering nach Quartalszahlen von 700 auf 755 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Flavio Cereda schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie von einer absehbar besseren Dynamik der Marke Gucci. Neue Produkte und ein aggressiveres Marketing dürften seiner Meinung nach die Nachfrage beleben. Dies sei im Aktienkurs noch nicht voll berücksichtigt./bek/tih