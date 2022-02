Aktie in diesem Artikel Kering 672,90 EUR

1,36% Charts

News

Analysen

Kering 672,90 EUR 1,36% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kering in einem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche auf "Buy" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Kering erfülle alle Voraussetzungen, die einen langfristigen Gewinner im Luxussektor ausmachten, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bekräftigte die Aktie daher als einer seiner "Top Picks". Die Nachfrage nach Luxusgütern sei unverändert stark./ck/jha/