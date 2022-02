Aktie in diesem Artikel Kering 669,60 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kering nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Analyst Graham Renwick verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die sehr deutliche Geschäftsdynamik der Luxusmarke Gucci. Diese habe die Erwartungen am Markt deutlich übertroffen./ck/jha/