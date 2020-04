Aktie in diesem Artikel Kering 461,85 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kering nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 576 auf 589 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die unerwartet schwachen Resultate der Kernmarke Gucci hätten die eigentlich ordentliche Performance des Luxusgüterkonzerns überschattet, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Bewertung stelle die Kering-Aktie dennoch in der gesamten Branche die beste Anlagemöglichkeit dar./edh/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 23:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.