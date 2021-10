Aktie in diesem Artikel Kering 648,60 EUR

0,50% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Kering 648,60 EUR 0,50% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Kering nach Zahlen von 945 auf 900 Euro gesenkt, aber die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Insgesamt habe der Umsatz des Luxusgüterkonzerns im dritten Quartal zwar die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Marke Gucci habe jedoch enttäuscht. Eine vorübergehende Schwäche der Aktie eröffne Einstiegschancen./mf/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2021 / 21:19 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.