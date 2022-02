Aktie in diesem Artikel Kering 677,80 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Kering nach vorgelegten Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 892 Euro belassen. Die starken Umsätze und das besser als erwartet ausgefallene Ergebnis vor Zinsen und Steuern von Gucci stimmten zuversichtlich, was die Geschäftsdynamik dieser Marke des Luxusgüterkonzerns angehe, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/nas