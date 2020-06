Aktie in diesem Artikel Kering 497,55 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 505 auf 520 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Flavio Cereda passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Luxusgüterkonzern an - und geht nun von einer etwas höheren Profitabilität bei der Kernmarke Gucci aus. Allerdings nehme der Aktienkurs auf dem aktuellen Niveau schon viel vorweg./tih/mis