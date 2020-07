Aktie in diesem Artikel Kering 502,20 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kering auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Euro belassen. Die Umsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Gewinnentwicklung bei Gucci habe hingegen alle Prognosen geschlagen./he