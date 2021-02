Aktie in diesem Artikel Kering 528,00 EUR

-0,71% Charts

News

Analysen

Kering 528,00 EUR -0,71% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kering nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Bei dem französischen Luxusgüterkonzern sei der Umsatz im vierten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Flavio Cereda in einem ersten Kommentar am Mittwoch. Vor allem die Marke Gucci habe enttäuscht. Dies unterstreiche die immer noch große Lücke zwischen Gucci und dem Mode- und Lederwarengeschäft von Kering./la/edh