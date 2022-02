Aktie in diesem Artikel Kering 670,40 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 770 auf 800 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Flavio Cereda passte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an das gute vierte Quartal an. Er traut Gucci weitere Überraschungen zu, will aber zunächst die Entwicklung abwarten./ag/mis