NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kering auf "Hold" mit einem Kursziel von 695 Euro belassen. Die Ernennung eines Chefs bei Gucci für den chinesischen Markt werde die Geschäfte dort ankurbeln, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser Markt sei gegenwärtig zwar zum Erliegen gekommen, die Marke Gucci müsse dort aber weiter wachsen./bek/ajx