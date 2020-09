Aktie in diesem Artikel Kering 554,50 EUR

-1,74% Charts

News

Analysen

Kering 554,50 EUR -1,74% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kering von 550 auf 600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Halbjahresberichte der Luxusgüterkonzerne sendeten insgesamt ermutigende Signale, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Aber natürlich gebe es weiter hohe Corona-Unsicherheit./ag/zb