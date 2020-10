Aktie in diesem Artikel Kering 560,00 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Der französische Luxusgüterkonzern habe sich kräftig erholt, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings hinke die italienische Nobelmarke Gucci den anderen Sparten hinterher./la/he