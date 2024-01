Bernstein Research

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Kering auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 436 Euro belassen. Die Straßen von Shanghai und Peking seien voll mit chinesischen Elektroautos, doch im Luxusgütermarkt dominierten weiter europäische Marken, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während europäische Autohersteller im Premiumsegment Marktanteile verloren hätten, sei ein ähnlicher Trend bei Luxusgütern so bald noch nicht in Sicht. Chinesische Branchenvertreter seien zwar im Aufwind, könnten es aber noch lange nicht mit den großen Konkurrenten aus Europa aufnehmen. Sie konkurrierten noch am ehesten mit ausländischen Vertretern aus dem mittelpreisigen Segment wie Michael Kors und Coach./gl/edh

