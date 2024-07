Goldman Sachs Group Inc.

Kering Neutral

11:56 Uhr

Aktie in diesem Artikel Kering 331,90 EUR 2,40 EUR 0,73% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Kering auf "Neutral" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Mit Blick auf europäische Marken-Unternehmen sieht Analystin Louise Singlehurst laut einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie derzeit vor allem Vorteile für Luxusgüterhersteller. Dabei behalte sie ihre Präferenz für Aktien großer Unternehmen wie etwa LVMH oder Richemont bei, schrieb die Expertin. Zugleich verweist sie aber darauf, dass es bei kleinere Marken-Unternehmen zum Teil besondere Chancen gebe, da diese inzwischen in einem "Sweet Spot" für Übernahmen und Fusionen seien./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2024 / 22:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com