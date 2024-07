JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kering im Vorfeld der Halbjahreszahlen den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen. Die Einstufung der Aktie lautet "Neutral" mit einem Kursziel von 325 Euro. Analystin Chiara Battistini schrieb in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie, der Start in die Luxusgüter-Berichtssaison sei ziemlich holprig gewesen mit zwei Gewinnwarnungen von Burberry und Hugo Boss. Dafür verantwortlich seien zwar auch viele unternehmensspezifische Aspekte, doch die bisherigen Ergebnisse seien auch ein Indiz für ein nach wie vor sehr kippeliges Verbraucherverhalten. Für Kering sei dies in Zeiten der versuchten Neuorientierung keine gute Voraussetzung./tih/la

