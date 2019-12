NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kering angesichts eines möglichen Zusammenschlusses mit Moncler auf "Overweight" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Kering könnte sich den italienischen Nobelbekleidungshersteller leisten und durch eine Übernahme den Gewinn je Aktie steigern, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch sehe sie keine allzu großen Wertschöpfungsmöglichkeiten für den französischen Luxusgüterhersteller/ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2019 / 12:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2019 / 12:37 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.