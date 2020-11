Aktie in diesem Artikel Kering 531,20 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 610 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Luxusgüterherstellers sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Nach einer Reihe schwächerer Zahlen aus der Branche sei dies ein positives Signal./mf/edh