Aktie in diesem Artikel Kering 526,40 EUR

-1,05% Charts

News

Analysen

Kering 526,40 EUR -1,05% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering nach enttäuschenden Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 640 Euro belassen. Die Schwäche der Kernmarke Gucci sei im Vergleich zu anderen Gewinnermarken noch bedeutender geworden, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erwartungen des Marktes an Kering blieben aber ebenso anspruchslos wie die Bewertung der Aktien. Dies und der solide Strategieplan machten die Papiere mittelfristig weiter attraktiv./tih/he