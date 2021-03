Aktie in diesem Artikel Kering 560,40 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kering auf "Overweight" mit einem Kursziel von 640 Euro belassen. Trotz der Verwerfungen durch die Corona-Pandemie hätten sich die Luxusgüterhersteller bislang deutlich widerstandsfähiger als befürchtet gezeigt, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. In der zweiten Jahreshälfte 2020 habe die Nachfrage in China sowie den westlichen Ländern deutlich Fahrt aufgenommen, was sich im laufenden Jahr fortsetzen sollte. An ihrem Anlageurteil für Kering halte sie trotz der jüngst unterdurchschnittlichen Entwicklung der Marke Gucci fest, da sie auch hier mit einer sich beschleunigenden Dynamik rechne - dem stünden die Vorsicht der Anleger und eine anspruchslose Bewertung gegenüber./gl/mis