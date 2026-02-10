Kering Aktie
Marktkap. 31,84 Mrd. EURKGV 510,17
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kering nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Sell" belassen. Die Ergebnisse des Luxusgüterkonzerns seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Nick Anderson am Dienstagabend./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 18:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Kering Sell
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
190,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
279,50 €
|Abst. Kursziel*:
-32,02%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
279,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-32,03%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
263,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Kering
|12:06
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|10:26
|Kering Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
