Kering Aktie
Marktkap. 30,15 Mrd. EURKGV 512,51 Div. Rendite 1,00%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Sell" belassen. Das Wachstum in Europas Luxusbranche bleibe schwach, schrieb Nick Anderson am Freitag. Er sieht die aktuelle Kurserholung als "Bärenmarktrally" und rät, sie zum Ausstieg zu nutzen. Nur Hermes und Brunello Cucinelli empfiehlt Anderson weiter zum Kauf./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Kering Sell
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
190,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
246,85 €
|Abst. Kursziel*:
-23,03%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
242,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-21,63%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
261,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Kering
|08:11
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.26
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|08:11
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.26
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|08:11
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|16.04.26
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|30.03.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|12.03.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG