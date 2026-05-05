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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Kering Sell

08:11 Uhr
Kering Sell
Aktie in diesem Artikel
Kering
242,45 EUR -4,25 EUR -1,72%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Sell" belassen. Das Wachstum in Europas Luxusbranche bleibe schwach, schrieb Nick Anderson am Freitag. Er sieht die aktuelle Kurserholung als "Bärenmarktrally" und rät, sie zum Ausstieg zu nutzen. Nur Hermes und Brunello Cucinelli empfiehlt Anderson weiter zum Kauf./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Sell

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
246,85 €		 Abst. Kursziel*:
-23,03%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
242,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-21,63%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
261,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

08:11 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.04.26 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
15.04.26 Kering Hold Deutsche Bank AG
15.04.26 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 Kering Market-Perform Bernstein Research
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