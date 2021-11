HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Kion nach der Anhebung der mittelfristigen Umsatzziele von 106 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der starken Nachfrage und der guten Berechenbarkeit der Auftragsentwicklung berücksichtige er in seinem Bewertungsmodell nun auch Schätzungen für das Jahr 2023, begründete Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das höhere Kursziel für die Aktien des Gabelstapler-Herstellers./la/ajx