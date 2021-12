HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Gabelstaplerhersteller und Anbieter von Lieferkettentechnik sei der beste Branchentitel, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Führungsposition in der Automation ermögliche dem Unternehmen mittel- bis langfristig gute Wachstumsaussichten. Kion profitiere von Megatrends wie dem Onlinehandel und demografischen Veränderungen./gl/bek