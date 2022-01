HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Gabelstaplerhersteller sei mit einem neuen Vorstandschef ins neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Rob Smith halte an der aktuellen Unternehmensstrategie 2027 und den aktuellen Mittelfristzielen 2023 fest./ck/nas