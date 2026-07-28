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Symbol KNNGF

Warburg Research

KION GROUP Buy

15:36 Uhr
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Lagerbewirtschaftungsausrüsters habe einen durchwachsenen Eindruck hinterlassen, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der überarbeitete Ausblick habe unterdessen die Erwartungen übertroffen./rob/mf/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Buy

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,61 €		 Abst. Kursziel*:
54,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,08%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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