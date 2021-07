HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Kion anlässlich der jüngst veröffentlichten endgültigen Quartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 99 Euro belassen. Die Wachstumsgeschwindigkeit des Segments Supply-Chain-Lösungen könne derzeit nur in begrenztem Maß eingeschätzt werden, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Freitag vorliegenden Studie zu den Aktien des Gabelstapler-Herstellers. Damit sei auch das Wertsteigerungspotenzial der Papiere begrenzt./la/ajx