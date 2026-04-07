KION GROUP Aktie
Marktkap. 5,87 Mrd. EURKGV 38,88
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 56 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Für das erste Quartal sei keine Erholung der Auftragslage zu erwarten, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag nach den letzten Signalen vom Unternehmen vor dem Bericht. Auch im zweiten Quartal zeichne sich keine Besserung ab. Es sei daher zu früh für mehr Optimismus für die Aktien./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Hold
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
43,72 €
|Abst. Kursziel*:
14,36%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
43,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,65%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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