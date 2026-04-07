Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

KION GROUP Hold

08:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 56 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Für das erste Quartal sei keine Erholung der Auftragslage zu erwarten, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag nach den letzten Signalen vom Unternehmen vor dem Bericht. Auch im zweiten Quartal zeichne sich keine Besserung ab. Es sei daher zu früh für mehr Optimismus für die Aktien./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:24 / GMT

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