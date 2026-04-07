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WKN KGX888

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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

KION GROUP Hold

08:01 Uhr
KION GROUP Hold
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 56 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Für das erste Quartal sei keine Erholung der Auftragslage zu erwarten, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag nach den letzten Signalen vom Unternehmen vor dem Bericht. Auch im zweiten Quartal zeichne sich keine Besserung ab. Es sei daher zu früh für mehr Optimismus für die Aktien./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Hold

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
43,72 €		 Abst. Kursziel*:
14,36%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
43,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,65%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

08:01 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.04.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
07.04.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
02.04.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 KION GROUP Buy Warburg Research
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