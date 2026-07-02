KION GROUP Aktie
Marktkap. 5,22 Mrd. EURKGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen von 50 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem starken, von Vorzieheffekten begünstigten Jahresauftakt dürfte der Auftragseingang des Gabelstapler-Herstellers nun unter der ursprünglichen Markterwartung liegen, schrieb Lasse Stueben in einer Nachbetrachtung vom Freitag. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) hingegen könnten leicht positiv überraschen./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Hold
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
42,54 €
|Abst. Kursziel*:
10,48%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
42,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,10%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|11:41
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|08:01
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:41
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|08:01
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|10:21
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|08:01
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|16.06.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|11:41
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.