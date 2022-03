NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Zwar enttäuschten die Gewinnmargen des Gabelstaplerherstellers im Schlussquartal, doch stünden dem positive Überraschungen bei Dividende und Auftragsentwicklung gegenüber, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Ausblick für das Jahr 2022 positiv./mis/gl