NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das detaillierte Zahlenwerk habe den bereits am 13. Juli vorgelegten vorläufigen Eckzahlen des Gabelstaplerherstellers und Lagertechnikspezialisten entsprochen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/mis