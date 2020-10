NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion vor Quartalszahlen von 56 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Fokus liege auf dem weiteren Ausblick für 2020 und der Auftragssituation im Segment Lieferkettenlösungen (Supply Chain Solutions, SCS), schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Gewinnschätzungen für den Staplerhersteller./ajx/gl