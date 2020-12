NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 57 auf 63,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Neue Bewertungsannahmen führten zum höheren Kursziel, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für das operative Geschäft des Staplerherstellers behielt er bei, wegen der Ausgabe zusätzlicher Aktien sinke aber seine Schätzung für das bereinigte Ergebnis je Aktie im Jahr 2021./ajx/gl