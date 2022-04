NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion nach gestrichenen Jahreszielen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der vor einem Monat veröffentlichte Ausblick habe die steigenden Input-Preise nicht widergespiegelt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das habe jüngst auch der Wettbewerber Jungheinrich mit seinem Vorgehen nahegelegt. Nach der Kursschwäche von Kion und angesichts einer soliden Nachfrage könne sich der Aktienkurs nun erholen./bek/eas