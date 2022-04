NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das erste Quartal des Lagertechnik-Herstellers besser als erwartet gewesen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zu verdanken sei dies vor allem der Sparte Industrial Trucks & Services (ITS). Das andere Kernsegment Supply Chain Solutions (SCS) habe enttäuscht./tih/ck