NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 71 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Gabelstaplerhersteller dürfte über ein weiteres schwaches Quartal berichten, schrieb Analyst Akash Gupta in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Indem er seine Prognosen senkte, liegt er nun deutlich unter den Markterwartungen. Im zweiten Jahresviertel sollten die Margen der Firma wegen höherer Kosten und des Gegenwinds aus China unter das Niveau vom Jahrestart gefallen sein. Kurzfristig sieht der Experte keine Kurstreiber für die Aktie./tav/jha/