NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 67 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zwar habe der Gabelstaplerhersteller mit seinen Aufträgen im zweiten Quartal seine Prognose übertroffen, aber seine Margenerwartungen verfehlt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er überarbeitete seine Schätzungen und senkte sein bis Ende Dezember 2023 laufendes Kursziel, womit er immer noch ein beträchtliches Aufwärtspotenzial zum aktuellen Kurs sehe. Er bleibe aber bei seiner neutralen Einschätzung angesichts negativer Nachrichten aus dem E-Commerce- und Lagerhausbereich./ck/men