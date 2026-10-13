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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

KION GROUP Overweight

12:41 Uhr
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
35,31 EUR 1,05 EUR 3,06%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Gabelstapler-Herstellers für 2026 habe ihn nicht überrascht, das unerwartet schwache operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) für das dritte Quartal aber schon, schrieb Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 10:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 10:18 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Overweight

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
35,62 €		 Abst. Kursziel*:
68,44%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
35,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
69,92%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

12:41 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
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