KION GROUP Aktie
Marktkap. 4,44 Mrd. EURKGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
AI Analyse
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Gabelstapler-Herstellers für 2026 habe ihn nicht überrascht, das unerwartet schwache operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) für das dritte Quartal aber schon, schrieb Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 10:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 10:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Overweight
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
35,62 €
|Abst. Kursziel*:
68,44%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
35,31 €
|Abst. Kursziel aktuell:
69,92%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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