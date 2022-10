NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Umsatzmäßig habe der Gabelstaplerhersteller zwar die Erwartungen übertroffen, doch im Detail seien die Quartalsnachrichten eher durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit einer der höchsten Schulden in Relation zu den Gewinnen (Leverage Ratio) im Sektor sollten diesbezügliche Sorgen am Markt nicht so schnell verfliegen./tav/mis