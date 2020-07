NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Kion nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebit) habe die Konsensprognose um neun Prozent übertroffen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Anstieg des Auftragseingangs sei vor allem dem im Segment Lieferkettentechnik (SCS) geschuldet. Das sei am Markt aber nach dem starken Kursanstieg der Aktie wohl zumindest teilweise schon erwartet worden./bek/he