NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Kion nach Quartalszahlen und einem Ausblick auf "Sell" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Aufträge des Herstellers von Gabelstaplern und Lagerbewirtschaftungstechnik hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst William Turner in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die operative Marge (Ebit-Marge) habe die Markterwartung dagegen verfehlt. Im Fokus stehe aktuell die Frage, ob der Krieg in der Ukraine die Geschäfte von Kion beeinträchtigt./bek/mis