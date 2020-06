FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Klöckner & Co von 5,00 auf 5,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den aktualisierten Erwartungen des Stahlhändlers für das zweite Quartal habe er seine Schätzungen angepasst, schrieb Analyst Matthias Pfeifenberger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daraus resultiere das erhöhte Kursziel./mf/ajx