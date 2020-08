FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Klöckner & Co von 5,50 auf 6,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn sich die Aktie des Stahlhändlers seit ihrem März-Tief bereits verdoppelt habe, bestehe noch Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognose (Ebitda) für 2021 um 29 Prozent./edh/ajx