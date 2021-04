FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Klöckner & Co vor Zahlen von 10,00 auf 13,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Stahlhändler habe ja bereits das beste Quartal seit zehn Jahren avisiert, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er hob seine Schätzungen an./ag/gl