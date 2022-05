FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Klöckner & Co von 17,20 auf 17,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Strategie, stärker auf Profitabilität denn auf Volumina zu setzen, zahle sich aus, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht des Stahlhändlers./ag/mis