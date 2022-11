FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,30 Euro belassen. Der Stahlhändler habe mit seinem Zahlenwerk insgesamt sehr enttäuscht, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Ausnahme bildete der anhaltend positive Cashflow./edh/ck