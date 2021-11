NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,80 Euro belassen. Der Stahlhändler habe einmal mehr gut Quartalszahlen berichtet, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die eigentliche Überraschung sei jedoch der überraschend hohe Dividendenvorschlag./mf/mis