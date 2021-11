HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Der Stahlhändler sei auf dem Weg zu einem Rekordjahr, schrieb Analystin Cansu Tatar in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/men