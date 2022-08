FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 8,50 Euro belassen. Der Stahlhändler habe insbesondere dank der hohen Preisdynamik ein starkes operatives Ergebnis verzeichnet, das leicht u?ber den Erwartungen gelegen habe, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ergebnisprognose für das dritte Quartal aber habe enttäuscht./la/ck