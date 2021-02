FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Klöckner & Co von 8,40 auf 8,90 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf den sehr starken Jahresauftakt des Stahlhändlers./ajx/ag